Le trou noir géant M87 commence à livrer ses secrets

Sur cette première image historique d'un trou noir, on peut observer le disque d'accrétion autour du trou noir au centre de la galaxie M87. — EHT

Une étape majeure pour mieux cerner ces mystérieux monstres cosmiques. Les astronomes qui avaient révélé le premier trou noir aux yeux du monde ont réussi à capturer l’image du champ magnétique tourbillonnant près de son bord, selon une étude parue ce mercredi.

La première image du gigantesque trou noir logé au cœur de la galaxie Messier 87 (M87), située à 55 millions d’années-lumière, a été dévoilée le 10 avril 2019, sous l’aspect d’un rond sombre au milieu d’un halo flamboyant.

« C’est incroyablement satisfaisant ! »

L’image historique, produite par la collaboration internationale Event Horizon Telescope (EHT), était la preuve la plus directe jamais obtenue de l’existence des trous noirs, des objets si massifs et si compacts que rien s’en échappe, pas même la lumière. Deux ans plus tard les scientifiques de l’EHT en savent davantage sur la mécanique de l’objet supermassif, qui fait plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Leurs travaux sont publiés dans The Astrophysical Journal Letters.

On y découvre une nouvelle image de l’objet en lumière polarisée – comme à travers un filtre – permettant aux astronomes de « mieux comprendre la physique derrière l’image vue en avril 2019 », a souligné Ivan Marti-Vidal, coordinateur d’un des groupes de travail de l’EHT. « On observe pour de vrai ce que les modèles théoriques prédisaient, c’est incroyablement satisfaisant ! », s’est félicité Frédéric Gueth, directeur adjoint de l’Institut de radioastronomie millimétrique (Iram), dont le télescope fait partie du réseau EHT.

« Un combat »

La polarisation a mis en évidence la structure du champ magnétique situé au bord du trou noir, et permis de produire une image précise de sa forme. Ce champ magnétique extrêmement puissant vient opposer une résistance à la force de gravitation du trou noir : « une sorte d’équilibre se produit entre les deux forces, comme un combat, même si c’est au final la gravité qui gagne », explique l’astronome.

La force magnétique permettrait non seulement d’extraire de la matière, mais aussi d’éjecter à des vitesses immenses de puissants jets lumineux s’étendant sur au moins 5.000 années-lumière, au-delà de la galaxie elle-même.