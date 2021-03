L’astéroïde 2001 FO32 est passé ce dimanche à deux millions de kilomètres de la Terre, a indiqué ce lundi la Nasa. Pour les scientifiques, c’est une occasion unique d’en apprendre plus sur la composition de cet objet, formé au début du système solaire.

Selon la Nasa, l’astéroïde filait à 124.000 km/h. « Voyez-vous ce point lumineux ? Ce point de lumière, c’est l’astéroïde », s’est enthousiasmé peu après son passage l’astrophysicien Gianluca Masi, du projet Télescope Virtuel en Italie, qui avait ses objectifs braqués sur le rocher.

We did a miracle again: 3 hours ago we captured the potentially hazardous asteroid #2001FO32 while it was just 10 degrees above the E horizon and the sky was getting brighter and brighter at dawn. We showed it to the world! Proud of it!



