Test réussi des moteurs la fusée géante SLS de la Nasa pour la Lune

L'objectif Lune se rapproche. La Nasa a procédé jeudi avec succès à un test statique des moteurs de sa nouvelle fusée géante SLS, qui doit un jour emmener des astronautes à la surface de notre satellite en 2024. C'est un soulagement pour l'agence spatiale américaine après un précédent essai écourté en janvier.

Applause is heard from the @NASAStennis teams as the Green Run hot fire test concludes. After acquiring eight minutes of data, the teams are now beginning their shutdown procedures. pic.twitter.com/6WPzZm76k6