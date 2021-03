Les vestiges de l'atelier de métallurgie découverts dans l'Hérault — Inrap

Par Toutatis ! Lors de fouilles, dans le cadre de la construction d’un lotissement, des archéologues de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) a découvert à Combaillaux (Hérault) un atelier de réduction de minerai de fer protohistorique, datant des Ve-IIIe siècle avant notre ère.

Il s’agit du plus ancien découvert à ce jour sur le territoire de la Gaule du sud, indique l’Inrap. Jusqu’alors, « aucun lieu de réduction du fer n’était connu dans le Midi de la France et en Méditerranée antérieur au IIe siècle avant notre ère bien que les objets en fer apparaissent dès le VIIe siècle avant notre ère », notent les archéologues.

Une surface minimale d’environ 700 m2

Cet atelier est organisé « autour de trois bas-fourneaux, poursuit l’Inrap, dans un communiqué. Tout porte à croire que l’atelier de Combaillaux était spécialisé dans la réduction primaire de minerai de fer. L’emprise de cette activité métallurgique atteint une surface minimale d’environ 700 m2. La taille des fours, la nature du système technique et des vestiges découverts, permet d’estimer la production de fer entre 100 et 120 kg par réduction et par four. »

Les fouilles à Combaillaux ont également permis de retrouver des foyers à pierres chauffées, des trous de poteaux, des fragments de vases en céramique et des outils en silex.