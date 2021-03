La Lune le 28 février 2021. — Jack Dredd//SIPA

Il va peut-être falloir chanter Fly me to the Moon à Yusaku Maezawa pour le convaincre de s’envoler avec lui. Cet excentrique milliardaire japonais offre en effet huit tickets à des personnes du monde entier pour l’accompagner dans un voyage de tourisme spatial autour de la Lune, prévu en 2023 avec SpaceX.

Magnat de la mode en ligne, collectionneur d’art contemporain et mécène, Yusaku Maezawa a été le premier client privé à réserver un vol à bord d’une fusée lunaire développée par l’entreprise aérospatiale d’Elon Musk, pour un montant non divulgué. Il avait déclaré au départ vouloir inviter six à huit artistes pour l’accompagner dans ce périple. Mais les conditions ont désormais changé. Son plan initial a en effet « évolué » car il a acquis la conviction que « chaque personne qui fait quelque chose de créatif peut être appelée artiste ».

Dans une vidéo publiée mercredi sur son compte Twitter, le milliardaire de 45 ans a ainsi annoncé un processus de candidature plus large. « Je vous invite à vous joindre à moi pour cette mission. Huit d’entre vous du monde entier », a-t-il déclaré. « J’ai acheté tous les sièges, donc ce sera un voyage privé ». Les candidats ne devront remplir que deux critères : être prêts à « repousser les limites » de la créativité et être disposés à aider les autres membres d’équipage à faire de même.

Préinscription jusqu’au 14 mars

En tout, environ 10 à 12 personnes devraient participer à l’expédition censée faire le tour de la Lune avant de retourner sur Terre, a précisé Yusaku Maezawa. Le calendrier de candidature prévoit que les astronautes en herbe se préinscrivent d’ici le 14 mars. Aucune date limite n’est donnée pour les étapes suivantes qui consisteront en une « mission » et une discussion en ligne. Les entretiens définitifs et les examens médicaux sont toutefois actuellement prévus pour fin mai 2021, selon le site Internet du milliardaire.