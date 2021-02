Perseverance continue de nous montrer la planète Mars sous un jour inédit. La Nasa a publié mercredi une spectaculaire photo panoramique de Mars prise par le rover sur la zone où il a atterri la semaine dernière.

La photo, reconstituée à partir de plusieurs clichés pris par le véhicule, montre la crête du cratère de Jezero, qui a contenu selon les scientifiques un profond lac dans lequel se jetait une rivière il y a environ 3,5 milliards d’années. Au total, Perseverance a réalisé 142 clichés à 360 degrés avec les appareils haute définition installés sur son mât.

New postcard from Mars: this high-definition panoramic image from @NASAPersevere's Mastcam-Z reveals the rim of Jezero Crater and cliff face of an ancient river delta in the distance: https://t.co/dRVuS6mxT3 pic.twitter.com/ElqbHqIIhw