Ils l’ont fait ! Le rover Perseverance a atterri sur le sol martien après sept mois de voyage, a confirmé ce jeudi la Nasa, après une périlleuse descente de sept minutes dans l’atmosphère martienne. Une réussite éclatante pour l’agence spatiale américaine qui marque le début d’une mission de plusieurs années à la recherche de traces de vie.

« Atterrissage confirmé ! », s’est exclamée Swati Mohan, en charge du contrôle des opérations. Dans la salle de contrôle du Jet Propulsion Laboratory, à Pasadena en Californie, les équipes présentes ont explosé de joie.

La Nasa a immédiatement communiqué une image prise par le rover sur place. « Bonjour le monde. Ma première vue sur la maison qui sera la mienne pour toujours », a tweeté le compte officiel du rover pour accompagner l’extraordinaire image en noir et blanc, sur laquelle on peut voir l’ombre du véhicule projetée au sol.

Le cratère de Jezero, dont les scientifiques pensent qu’il contenait il y a 3,5 milliards d’années un lac, était le site d’atterrissage le plus périlleux jamais tenté par la Nasa. Perseverance sera chargé d’y collecter des preuves de vie ancienne sur Mars.

