La plaque rendant hommage aux soignants apposée sur le rover Perseverance qui doit se poser sur Mars le 18 février. — ©NASA/JPL-Caltech

Durant le confinement, les applaudissements résonnaient dans le monde entier pour saluer les soignants mobilisés dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Un hommage qui n’a pas perduré dans le temps, mais qui prendra dès jeudi une autre forme… sur Mars. Jeudi, le rover Perseverance doit poser ses roues sur la planète rouge.

Alors que ce bijou de technologies était en cours de préparation pour son envol l’an dernier, la planète bleue était plongée dans la plus grande crise sanitaire du siècle. Les responsables de la Nasa ont alors eu l’idée de saluer à leur manière le travail des médecins, infirmiers et soignants du monde entier. Ils ont installé une plaque sur le côté gauche du châssis du rover, entre les roues centrale et arrière, représentant le caducée surmonté d’une Terre.

Sur cette plaque d’aluminium de huit sur 13 centimètres, on aperçoit la trajectoire d’un vaisseau spatial montant de la Floride vers Mars, un petit point à l’arrière-plan. « Nous espérons que lorsque les générations futures se rendront sur Mars et tomberont sur notre rover, on leur rappellera que de retour sur Terre en 2020, il y avait de telles personnes », a expliqué Matt Wallace, directeur adjoint du projet Perseverance chez JPL.