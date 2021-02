Perseverance sur Mars : Le rover de la Nasa va bientôt commencer son périlleux atterrissage…

20h05 : Dans l'espace aussi, on regarde l'arrivée de Perseverance en direct

C'est l'astronaute japonais Soichi Noguchi, en ce moment dans l'ISS, qui le dit sur Twitter.

We will be watching the landing from #ISS! Go, #Perseverance, from #Resilience!!! https://t.co/Rf65UKpode