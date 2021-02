ESPACE Deux nouveaux rovers, un américain et un chinois, devraient bientôt être déployés sur le sol martien

Objectif Mars, mais pour quoi faire ? — 20 Minutes

Une mission humaine sur Mars à portée de main ? On est tenté d’y croire tant la planète rouge semble susciter l’engouement des agences spatiales de nombreux pays mais aussi de quelques milliardaires de renom tels que Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Richard Branson.

Pourtant, si des expériences scientifiques bientôt déployées sur le sol martien semblent préparer le terrain aux futures missions humaines, l’exploration de la planète rouge continue de se concentrer sur la compréhension de son histoire et sur la recherche d’anciennes traces de vie.

Est-ce que Mars a été habitée ?

Comme le rappelle Lucia Mandon, chercheuse au Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique (LESIA), « on sait que Mars a été habitable. Maintenant, la question c’est : est-ce que Mars a été habitée ? »

Et si preuve est faite que l a vie a existé sur Mars, l’une des planètes les plus proches de la Terre, alors l’existence actuelle d’une vie extraterrestre devient plus que probable.