La première photo de la planète Mars prise pas la sonde Hope. — Mohammed bin Rashid Space Center/UAE Space Agency/AP/SIPA

La sonde « Hope » des Emirats arabes unis a envoyé sa première image de Mars, quelques jours après son entrée en orbite autour de la planète rouge, a annoncé dimanche l’agence spatiale nationale. L’image a été prise mercredi, un jour après que les Emirats ont placé avec succès leur sonde, appelée « Amal » en arabe (Espoir en français), autour de l’orbite de Mars, devenant le premier pays arabe à réaliser un tel exploit.

La voili la voilou, la première image de la sonde émirienne #Hope autour de Mars !

Absolument splendide...



📷Hope Mars Mission /MBRSC pic.twitter.com/z88f1DSTlm — E. Bottlaender (@Bottlaeric) February 14, 2021

« La mission Mars des Emirats a capturé l’image du plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons, émergeant dans la lumière du soleil tôt le matin », a indiqué l’agence dans un communiqué. « La première image de Mars prise par la première sonde arabe de l’histoire », a tweeté Mohammed ben Rached al-Maktoum, l’émir de Dubaï et Premier ministre du pays. La sonde est conçue pour fournir une image complète de la dynamique météorologique de la planète. Mais elle constitue surtout un pas vers un objectif beaucoup plus ambitieux : l’établissement d’une colonie humaine sur Mars dans un délai de cent ans.

Contrairement aux missions chinoise Tianwen-1 et américaine Mars 2020, « Hope » ne se posera pas sur la planète rouge. Elle doit utiliser trois instruments scientifiques pour surveiller l’atmosphère martienne et devrait commencer à transmettre des informations en septembre, des données auxquelles les scientifiques du monde entier auront accès.