La planète Mars capturée par la sonde chinoise Tianwen-1, publiée le 5 février 2021. — CHINA NATIONAL SPACE ADMINISTRATION / AFP

La planète rouge en noir et blanc. Ce vendredi, l’Agence spatiale chinoise (CNSA) a publié un premier cliché de la planète Mars, prise par la sonde Tianwen-1, qui doit y arriver autour du 10 février.

La première photo reçue sur Terre de la planète rouge semble montrer un ensemble gazeux et ce qui s’apparente à des cratères. Le cliché en noir et blanc a été pris à environ 2,2 millions de kilomètres de Mars, selon l’agence spatiale chinoise, qui a lancé son engin fin juillet depuis la Chine.

Première tentative chinoise

La photo montre Valles Marineris (des canyons à proximité de l’équateur de la planète rouge), Schiaparelli (un vaste cratère) et la plaine Acidalia Planitia, précise la CNSA.

Tianwen-1 est composé de trois éléments : un orbiteur (qui tournera autour de l’astre), un atterrisseur et un robot téléguidé à roues (chargé d’analyser le sol). Le robot téléguidé à roues, contenu dans la sonde, devrait être déployé sur Mars en mai. D’un poids de plus de 200 kilos, il est équipé de quatre panneaux solaires et est censé être opérationnel durant trois mois.

Parmi ses missions : conduire des analyses du sol, de l’atmosphère, prendre des photos, ou encore contribuer à la cartographie de la planète rouge. Ambitieuse, la Chine espère faire lors de cette première tentative indépendante d'exploration de Mars presque tout ce que les Etats-Unis ont réalisé en plusieurs missions martiennes depuis les années 1960. C’est-à-dire placer une sonde en orbite, poser un atterrisseur, puis en faire sortir un robot téléguidé.