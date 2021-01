COULISSES Ce nouvel atelier a été pensé pour fabriquer les décors d'autres fictions et des émissions du groupe

Dans la menuiserie XXL de France Télévisions, à Vendargues — N. Bonzom / Maxele Presse

Dans les studios d'« Un si grand soleil », France Télévisions a aménagé une vaste menuiserie, où sont construits les décors de toutes ses fictions et ses émissions.

Les infrastructures disséminées jusqu’à il y a peu aux quatre coins de la France ont été mutualisées en une seule, dans l’immense hangar qu’occupe le groupe.

Des menuisiers y fabriquent des décors plus vrais que nature.

A deux pas des studios d'Un si grand soleil, à Vendargues (Hérault), près de Montpellier, scies et perceuses tournent à plein régime. Dans un vaste atelier, aménagé assez loin pour que le bruit ne trouble pas le tournage, des artisans fabriquent les décors du feuilleton, dessinés par le chef décorateur, selon les besoins du scénario.

A partir de simples planches de bois, ces huit menuisiers construisent des lieux plus vrais que nature. « Nous sommes en train de finir un décor d’hôpital, confie Yves, chef constructeur. Ça nous a pris six à sept semaines, environ. » « Nous avons des machines très modernes, qui nous permettent de nous économiser physiquement », complète Nathalie, l’une des menuisières. Ces petites mains vont ensuite installer sur le plateau leurs créations, quand les caméras ne tournent pas. « C’est un métier passionnant, reprend Nathalie. A l’époque, je ne travaillais pas du tout dans ce secteur, et je n’avais pas vraiment l’œil pour voir les décors. Aujourd’hui, quand je regarde la télévision, je perçois des choses que je ne voyais absolument pas avant ! »

Dans les coulisses d'Un si grand soleil - N. Bonzom / Maxele Presse

L’unique menuiserie de France

Mais cette menuiserie XXL n’a pas été pensée pour concevoir seulement les décors d’Un si grand soleil. France Télévisions en a fait son unique atelier en France de fabrication des grands décors, pour cette série, mais aussi pour les autres fictions, comme Plus belle la vie, ou même les émissions, ou les journaux télévisés. Les infrastructures disséminées jusqu’à il y a peu aux quatre coins de la France ont été mutualisées en une seule, dans l’immense hangar qu’occupe le groupe depuis 2018.

Une menuisière met en place un décor, dans les studios d'Un si grand soleil - N. Bonzom / Maxele Presse

« Les premiers décors étaient construits à Marseille, et assemblés à Montpellier, confie Olivier Roelens, le producteur exécutif d’Un si grand soleil. Et nous avions comme ambition de créer une menuiserie centralisée à Montpellier, pour l’ensemble du groupe France Télévisions. C’est le cas, aujourd’hui. » Ainsi, une fois conçus dans l’atelier héraultais, les décors voyagent au gré des tournages. A Marseille, à Paris ou à Lille. Une preuve de plus que l’Hérault est en train de devenir un véritable petit Hollywood.