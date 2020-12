C’est le premier des neuf survols de Vénus que va effectuer Solar Orbiter. La sonde développée par l’ESA et la Nasa est récemment passée à seulement 7.500 km des plus hauts nuages de la planète, rapporte Clubic ce mercredi.

Ce premier survol a permis de collecter des données destinées à étudier l’environnement de Vénus. Les astronomes avaient annoncé cette manœuvre le 10 décembre dernier lors d’une conférence de presse sur Solar Orbiter, lancée en février dernier pour étudier les vents solaires, le champ magnétique et les éruptions du Soleil.

