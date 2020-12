Ça y est ! Cela faisait une bonne semaine qu’on attendait l’ouverture de la capsule ramenée par la sonde spatiale Hayabusa. Bonne surprise pour les scientifiques : elle contient bien un matériau, une poussière noire semblable à du sable, qui proviendrait du lointain astéroïde Ryugu.

Cette découverte a été annoncée huit jours après que la sonde Hayabusa-2 a largué une petite capsule qui a atterri le 6 décembre dans le désert australien après un long voyage dans l’espace.

The sample container inside the re-entry capsule was opened on December 14, and we confirmed black grains thought to be from Ryugu were inside. This is outside the main chambers, and likely particles attached to the sample catcher entrance. (English release available tomorrow) https://t.co/NAw1R1cjvy pic.twitter.com/5BfXxfH29h