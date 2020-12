Le vol d’essai n’aura pas été concluant. Le vaisseau fusée de Virgin Galactic, SpaceShipTwo, a dû faire demi-tour samedi et retourner sur la Terre avec ses deux pilotes en raison d’un problème technique. « La séquence d’allumage du moteur-fusée ne s’est pas terminée », a indiqué la société de tourisme spatial, assurant que le vaisseau et l’équipage « sont en grande forme ».

Early update on flight: The ignition sequence for the rocket motor did not complete. Vehicle and crew are in great shape. We have several motors ready at Spaceport America. We will check the vehicle and be back to flight soon.