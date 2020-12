Israël va retenter d'envoyer un appareil sur la Lune en 2024

Ils vont retenter leur chance une deuxième fois. Israël a lancé ce mercredi l’opération Beresheet 2 (« Genèse » en hébreu), un projet qui vise à envoyer un appareil inhabité sur la Lune en 2024. Cette annonce intervient plus d’un an après l’alunissage raté d’une première sonde baptisée, elle aussi, Beresheet.

We are proud to announce that #Beresheet2 is going to head to the Moon in the first half of 2024! It will include two landers, each of which will carry out experiments on the surface of the Moon, and an orbiter that will stay for several years. #IsraelToTheMoon pic.twitter.com/fdenHdHmmV