Le travail des scientifiques de l'agence spatiale japonaise retransmis à la télévision, le 5 décembre 2020. — Ryohei Moriya/AP/SIPA

La sonde japonaise Hayabusa-2, de la taille d’un réfrigérateur et lancée en décembre 2014, a accompli avec succès sa première mission. Elle a largué sur terre dans la nuit de samedi à dimanche de précieux échantillons recueillis sur un astéroïde situé à quelque 300 millions de kilomètres de distance. Les scientifiques espèrent qu’ils fourniront des indices sur le système solaire à sa naissance il y a 4,6 milliards d’années.

La capsule contenant une centaine de milligrammes de particules de l’astéroïde Ryugu - « le palais du dragon » en japonais, a pénétré dans l’atmosphère terrestre peu avant 2 heures du matin dimanche heure du Japon (18 heures 30 à Paris samedi), créant une boule de feu semblable à la trace d’une étoile filante. « Elle est enfin de retour après six années », a déclaré un commentateur de l’agence spatiale japonaise (JAXA) tandis que des responsables de l’agence filmés en direct manifestaient bruyamment leur joie.

Largage en Australie

La capsule a touché terre dans le désert dans le sud de l’Australie où elle sera récupérée dans une zone couvrant quelque 100 km carrés grâce au signal émis par ses balises. Protégés de la lumière du soleil et des radiations à l’intérieur de la capsule, les échantillons seront récupérés, traités puis envoyés par avion au Japon. La moitié de la matière sera partagée entre la Jaxa, la Nasa et des organisations internationales, et le reste sera conservé pour des études futures au fur et à mesure des progrès de la technologie analytique.

Après cette livraison expresse, le travail de la sonde n’est pas terminé : les scientifiques de l’agence spatiale japonaise prévoient de prolonger sa mission de plus de dix ans en ciblant deux nouveaux astéroïdes. Hayabusa-2 effectuera d’abord une série d’orbites autour du soleil pendant environ six ans pour enregistrer des données sur la poussière dans l’espace interplanétaire et observer des exoplanètes. La sonde s’approchera ensuite de sa première cible en juillet 2026. Tout en restant à une certaine distance de l’astéroïde 2001 CC21, les scientifiques espèrent néanmoins qu’elle pourra le photographier « en passant à grande vitesse ».

Objectif 2031

Hayabusa-2 se dirigera ensuite vers sa cible principale, 1998 KY26, un astéroïde sphérique d’un diamètre de seulement 30 mètres. Lorsque la sonde l’atteindra en juillet 2031, elle sera à environ 300 millions de kilomètres de la Terre. Mais, la prolongation de sa mission comporte des risques, notamment celui de voir l’équipement de la sonde se dégrader dans l’espace profond.