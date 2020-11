Grâce aux images de Mars réalisés par l'Observatoire du Pic du Midi, trois astronomes ont réalisé un globe rotatif de Mars. — F. Colas, T. Legault, JL Dauvergne. /S2P/IMCCE/OMP

Tous les 780 jours, le Soleil, la Terre et Mars se retrouvent alignés dans ce sens. Et c’était le cas au mois d’octobre, la planète rouge est dite était en opposition, l’occasion pour le Pic du Midi de la scruter grâce à son télescope d’un mètre de diamètre. Autant d’images qui ont permis à trois astronomes amateurs et professionnels de constituer un planisphère complet, et même une version 3D, où l’on aperçoit la calotte polaire de la planète.

« Sur la base de nos images de Mars prises pendant six nuits en octobre et novembre, Jean-Luc Dauvergne a construit un planisphère complet et généré des centaines d’images pour faire un globe rotatif de Mars. Ces deux paires stéréo montrent la rotation en 3D. On utilise la technique parallèle. Deux rouleaux de papier ou de carton, tenus comme des jumelles, peuvent aider à diriger chaque œil vers le globe correspondant », explique sur les réseaux sociaux Thierry Legault, spécialiste de l’astrophotograpie.

Mars on Oct 30th from the Pic-du-Midi observatory, taken by François Colas and I using the 1-meter telescope, processed by Jean-Luc Dauvergne.

Not a "great Pic" night but we had a fair window of seeing during 40 minutes.

Stereoscopic pairs showing Mars in 3D follow... pic.twitter.com/MHjUzDtnkf — Thierry Legault (@ThierryLegault) November 5, 2020

Une cartographie complète de Mars

Des images prises avec François Colas de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides et mises en scène, après plusieurs heures de travail, dans une version rotative et 3D par Jean Luc Dauvergne de Ciel et Espace.

A l’arrivée, cela donne une cartographie complète de Mars avec une résolution quasi inégalée pour des images prises depuis le plancher des vaches.