C’est la menace naturelle la moins probable qui pèse sur la Terre mais c’est aussi la seule… que l’on peut prévoir. Prévoir, mais pas encore éviter. Apprendre à dévier la course d’un astéroïde, qui filerait tout droit vers la Planète bleue, c’est justement tout l’objet de la mission « Hera » que l’Agence spatiale européenne (Esa) a validé mardi.

Un contrat de construction de trois satellites à 130 millions d’euros a été signé. « Cela fait quinze ans que l’on travaille au montage de ce projet. Et on entre dans sa phase vraiment active », explique Ian Carnelli, responsable de la mission pour l’Esa.

Et c’est l’astrophysicien Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, à l’observatoire de la Côte d’Azur, qui a pris les rennes scientifiques de cette épopée.

Nous avons travaillé pendant des années à tenter de déterminer, en labo, quels moyens seraient nécessaires pour changer la trajectoire d’un astéroïde. L’idée est d’analyser cela directement dans l’espace. Et pour ça, la mission européenne Hera s’appuiera sur celle de la Nasa baptisée Dart. Lancé fin 2021, leur satellite viendra au contact d’un astéroïde double, qui représente 15 % de tous les astéroïdes. Il frappera Dimorphos, la « lune » de Didymos pour la dévier. C’est ce que l’on appelle un impacteur cinétique. Les trois satellites d’Hera, lancés en 2024, arriveront sur la scène de crime trois ans plus tard pour l’analyser.

Parce qu’au moment de l’impact, il sera très proche de la Terre, à 15 millions de kilomètres et que l’on pourra déjà commencer nos calculs avec des télescopes.

A terme, cela doit nous permettra de créer des dispositifs validés de défense à utiliser en cas de menace. Et pour ça, on doit tout savoir de ces corps. On verra comment le choc a modifié son orbite. Quels sont les dégâts. Un des satellites doit également faire un sondage radar de l’intérieur de l’astéroïde. Ce sera totalement inédit.

