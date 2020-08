La quatrième tentative aura été la bonne. Après trois reports, la fusée Ariane 5 a pu décoller samedi depuis Kourou, en Guyane, et mettre en orbite deux satellites de télécommunications et un ravitailleur. Le lanceur lourd européen s’est arraché du sol à 19h04 (00h04, heure de Paris) pour une mission d’environ 48 minutes, du décollage jusqu’à la séparation des satellites.

