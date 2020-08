Un bel anneau de lumière sur fond noir : des astronomes annoncent ce mercredi avoir débusqué un « bébé » galaxie extrêmement lointain, à 12 milliards d’années-lumière, qui ressemble étrangement à notre Voie lactée.

La galaxie, répertoriée sous le matricule SPT0418-47, est si distante que sa lumière a mis plus de 12 milliards d’années à nous parvenir : nous l’apercevons telle qu’elle était lorsque l’univers n’était âgé que de 1,4 milliard d’années, soit à peine 10 % de son âge actuel, précise un communiqué de l’Observatoire européen austral (ESO), qui a participé à cette découverte. A cette époque, les galaxies étaient encore en formation.

