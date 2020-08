Reprogrammé deux fois en raison de problèmes techniques, le lancement d’Ariane 5 est reprogrammé au 14 août, a annoncé ce mardi Arianespace. La fusée décollera de Kourou, en Guyane française, avec à son bord trois satellites pour les opérateurs Intelsat et B-SAT.

« Le déroulement des opérations actuellement en cours au bâtiment d’assemblage final permet d’envisager le 14 août pour la date de lancement du Vol Ariane n°253 (VA253), avec une possibilité d’optimisation d’une journée », indique Arianespace dans un communiqué.

Based on operations currently underway at the Final Assembly Building, we can envision August 14 as the launch date for #Ariane5 Flight #VA253. There’s a possibility for a processing optimization, which could enable mission to be performed one day earlier. https://t.co/lCV4gs1Yke