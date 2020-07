12 h : C’est qui Perseverance ?

On commence ce live avec une photo du rover qui doit décoller ce jeudi. Côté apparence, pas de surprise, il ressemble beaucoup à son prédécesseur Curiosity. Ça se comprend : comme la mission a été un succès, les ingénieures et les ingénieurs de la Nasa ont utilisé la même recette. Il mesure 3 mètres de long, 2,7 mètres de large et 2,2 mètres de haut (quand même…). Son poids ? 1.025 kg, soit 126 kg de plus que Curiosity.

LIVE: Ask us anything about our @NASAPersevere rover's #CountdownToMars.



Our experts are answering questions live on @Reddit about our next mission to the Red Planet, set to lift off aboard a @ULALaunch rocket on July 30

I just passed a pre-flight check, and it's looking good for my launch to Mars next week.

Il doit son nom à Alexander Mather, un collégien américain, dont la proposition a été choisie parmi 28.000 autres lors d'un concours organisé par la Nasa. Le voici devant le rover pour assister au lancement.