La comète Neowise apparaît au-dessus du mont Washington dans le ciel vu par l'observatoire Dee Wright mi-juillet. — Chris Pietsch / The Register-Guard via USA TODAY NETWORK / Sipa

Découverte en mars dernier, la comète NeoWise est visible depuis plusieurs semaines dans le ciel étoilé.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, elle passera au plus près de la Terre.

L’occasion de l’observer avec des jumelles, alors que l’éclat de cette comète baisse de jour en jour et qu’elle ne sera à nouveau visible que dans près de 6.800 ans.

On connaît celle de Halley, la plus connue de toutes les comètes. Mais en attendant de pouvoir l’observer à nouveau en juillet 2061, NeoWise offre ces jours-ci un beau spectacle au milieu de la nuit étoilée.

I’m in love with the ion tail on comet Neowise right now pic.twitter.com/tk1AGwFvXs — Bray Falls (@astrofalls) July 20, 2020

Baptisée C/2020 F3, ce petit corps céleste a été découvert en mars dernier par le télescope spatial qui traque notamment les astéroïdes, et qui lui a donné son nom. Après un passage au plus près du Soleil le 3 juillet qui lui a permis d’intensifier son activité, cette nuit de mercredi à jeudi, vers 1 h du matin, elle sera à 103 millions de kilomètres de la Terre, la distance la plus restreinte entre les deux astres.

As it swooped away from the Sun on its latest flyby, @NASA's Parker Solar Probe was in the perfect position to snap this unique image of Comet NEOWISE >> https://t.co/9FburEZBC2 pic.twitter.com/xp4M9bPfxN — NASA Marshall (@NASA_Marshall) July 13, 2020

L’occasion pour les amateurs d’astronomie, mais aussi pour tous les curieux qui aiment avoir la tête dans les étoiles, de l’observer. Car son prochain passage n’interviendra pas avant près de 6.800 ans.

«Quand la comète s’approche de notre planète, elle s’éloigne du Soleil qui est à l’origine de son dégazage. Aujourd’hui, son éclat baisse de jour en jour, elle va être de moins en moins repérable, c’est donc maintenant qu’il faut la regarder», affirme Olivier Sanguy, rédacteur en chef des actualités spatiales de la Cité de l’espace de Toulouse.

Une bonne paire de jumelles

Pas besoin d’un télescope pour la voir, une paire de jumelles est amplement suffisante pour y parvenir. «On ne la verra pas à l’œil nu comme sur les photos que nous avons pu voir passer sur les réseaux sociaux, mais cela reste un très beau spectacle», poursuit le spécialiste.

La position de NeoWise à 23h pour les observateurs parisiens. - Capture heavens-above.com

Pour l’admirer, il faut avoir l’horizon dégagé côté nord-ouest et patienter jusqu’à 22h30-22h45, au moment où le Soleil se couche. «Il faut alors repérer la Grande Ourse et essayer de balayer le ciel entre la constellation et l’horizon nord ouest. A Toulouse, elle sera 24° et à 25° d’altitude à Paris. Pour la voir, il faut du contraste, or c’est le problème avec la pollution lumineuse, pour mieux la voir, il est préférable d’aller en périphérie», explique Olivier Sanguy.

Tous les soirs de juillet 2020 :

➡️#EteindreLesLumières pour voir le magnifique panache de la #cometeneowise ☄️en principe observable à l'oeil nu, mais en trop d'endroits gâché par la #PollutionLumineuse 💡

➡️Poster des photos #SentinellesDeLaNature #OùSontLesEtoiles @FNEasso pic.twitter.com/xNd271bSjI — FNE MidiPyrénées (@FNEmidipyrenees) July 22, 2020

Le mieux serait encore de faire baisser la pollution lumineuse dans les grandes villes. C’est en tout cas le message de France Nature Environnement qui appelle à cette occasion à éteindre la lumière, que ce soit celle des particuliers ou l’éclairage publique en général.