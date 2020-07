Ils ont enfin leur billet retour ! Le 30 mai, les deux astronautes américains qui s’étaient envolés vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord du premier vol habité de la capsule Dragon de SpaceX, étaient partis pour une durée indéterminée. La Nasa a indiqué ce vendredi qu’ils devraient revenir sur Terre le 1er août.

Dans le détail, la Nasa vise « le 1er août pour le départ du vaisseau Dragon Endeavour de SpaceX de la Station spatiale », a tweeté Jim Bridenstine. « L’amerrissage est prévu le 2 août. La date exacte dépendra de la météo. » Bob Behken et Doug Hurley ont été lancés le 30 mai de Floride par une fusée SpaceX, devenant les premiers astronautes à être acheminés vers la Station spatiale par une société privée, sous contrat avec la Nasa.

NEWS: We're targeting an Aug. 1 departure of @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft from the @Space_Station to bring @AstroBehnken and @Astro_Doug home after their historic #LaunchAmerica mission. Splashdown is targeted for Aug. 2. Weather will drive the actual date. Stay tuned. pic.twitter.com/VOCV51gzLi