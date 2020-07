La Nasa a compilé 425 millions d'images du Soleil pour cette vidéo. — YouTube / NASA Goddard

La Nasa a publié le 24 juin dernier une vidéo d’un peu plus d’une heure représentant le cycle d’activité complet du soleil, rapporte The Guardian. On doit ces images à l’Observatoire des dynamiques solaires (SDO) de l’agence américaine qui collecte des données depuis juin 2010. Elles permettent d’avoir une vue d’ensemble de l’activité de l’astre lumineux.

Un catalogue de 425 millions d’images

Pour former ce time laps de 61 minutes, la Nasa a puisé dans le catalogue de 425 millions d’images haute résolution prise par le SDO, collectant au passage quelque 20 millions de gigaoctets de données. Pourquoi dix ans ? Car c’est approximativement la durée d’un cycle solaire. Les chercheurs de la Nasa se sont concentrés sur l’observation des « pôles nord et sud de l’étoile » qui s’inversent au terme de cette période.

Ces dix années d’observation permettent de voir de nombreuses taches solaires, ainsi que des éruptions, et même le trajet des planètes de notre système passant devant le soleil, souligne The Guardian. Chaque seconde représente des images prises sur une journée. La Nasa a demandé à l’Allemand Lars Leonhard de composé la musique accompagnant cette vidéo.

Les recherches menées par le SDO sur le soleil vont continuer jusqu’en 2030.