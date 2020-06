Nouvelle déception à Kourou. Dimanche soir, pour la quatrième fois, de mauvaises conditions météo ont entraîné le report du lancement de la mission européenne Vega en Guyane française, a annoncé Arianespace dans un communiqué. Ce premier lancement européen groupé est pourtant très attendu.

« Les vents en altitude au-dessus du centre spatial guyanais restant défavorables, les opérations de chronologie finale du lancement ont été suspendues » a annoncé par communiqué Arianespace, quelques minutes avant le décompte final du lancement Vega « VV16 ». La mission « VV16 » devait décoller dimanche à 22h51 heure locale depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française, pour un vol groupé de 53 satellites.

#Vega Flight #VV16: there will be no launch attempt today due to continued high-altitude winds, therefore no live broadcast. More details to come soon. Thanks to everyone for following the preparations with this mission. Stay tuned on our Twitter and LinkedIn channels!