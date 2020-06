Qui est Kathy Lueders, la première femme nommée à la tête des vols habités de la Nasa ? — 20 Minutes

C’est en partie grâce à elle que le Crew Dragon de Space X a pu décoller, le 30 mai, de Cap Canaveral (Floride) en direction de la station spatiale internationale. Kathy Lueders est désormais la première femme à occuper l’un des postes les plus importants de la Nasa : directrice des vols habités.

Entrée à la Nasa en 1992, elle dirigeait depuis six ans le programme des vols commerciaux habités et supervisait le fastidieux programme de tests pour les capsules développées par SpaceX et Boeing. Son rôle ? S’assurer que leurs vaisseaux seraient sûrs pour ses précieux passagers.

Mission Lune 2024

« Cette équipe Nasa-SpaceX a toujours dépassé les attentes, ils ont réalisé des miracles pour moi », a-t-elle déclaré lors d’un énième briefing, le 29 mai.

Avec cette nouvelle casquette, se profile une nouvelle mission tout aussi excitante et pleine de défis pour l’ingénieure : réussir à faire atterrir deux astronautes, dont une femme, sur la Lune, en 2024.