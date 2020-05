SpaceX EN DIRECT : La capsule est fermée… Les deux astronautes sont prêts à décoller (si la météo est bonne)...

20h50 : La météo en Floride, l’ascenseur émotionnel du jour

Depuis plusieurs jours, une mauvaise météo est annoncée au-dessus de Cap Canaveral et dans les alentours, multipliant les doutes quant à la possibilité de faire décoller le Falcon9 de SpaceX. Pour l’instant, le lancement est maintenu, mais il peut être annulé jusqu’à 45 minutes avant le décollage (prévu à 22 h 30). Alors on va attendre patiemment les bulletins météo qui tomberont jusque-là, en espérant que ce soit maintenu. Pour avoir une idée du temps qu’il fait, voici une photo. Et depuis quelques dizaines de minutes, le centre spatial Kennedy est dans une zone en alerte tornade…

The National Weather Service has just issued a tornado warning for northern Brevard County, where the Kennedy Space Center is located. https://t.co/1DF5tRjUzj pic.twitter.com/RFfhigaJH2 — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 27, 2020