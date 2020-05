Le premier vol habité de SpaceX autorisé par la Nasa, décollage mercredi

Prêt au décollage. La mission Space X Crew Dragon a reçu le feu vert de la Nasa pour le lancement mercredi prochain de deux astronautes américains. Ce vol à bord d’une fusée Space X sera le premier vol habité américain depuis 2011. Robert Behnken et Douglas Hurley décolleront le 27 mai à 16h33 (heure de Floride) à bord d’une capsule Crew Dragon, en direction de la Station spatiale internationale (ISS), où ils s’amarreront le lendemain.

"Doug is ready for everything all the time. He's always prepared. Knowing you're going to fly into space on a test mission, you couldn't ask for a better person...to be there with you." @AstroBehnken is thankful for @Astro_Doug: https://t.co/gFvCEHZRkJ pic.twitter.com/ycalX23tOt