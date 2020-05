Si les Bourses mondiales s’envolent ce lundi, c’est en grande partie à cause de cette annonce. La société biotechnologique américaine Moderna a dévoilé des résultats très préliminaires mais encourageants pour son vaccin expérimental contre le coronavirus chez huit volontaires, avant des essais à grande échelle prévus en juillet. Attention toutefois, si le vaccin expérimental a bien provoqué une réponse immunitaire chez huit personnes en bonne santé, rien ne prouve, pour l’instant, qu’il soit capable de neutraliser le Covid-19.

La jeune société, dans laquelle le gouvernement américain a investi 483 millions de dollars, a annoncé des « données intérimaires positives » de la phase initiale des essais cliniques : chez huit personnes, le projet de vaccin baptisé mRNA-1273 a déclenché une réponse immunitaire similaire à ce qu’on observe chez les gens qui ont été naturellement contaminés par le virus qui cause le Covid-19. Cette première phase visait aussi à vérifier que le vaccin n’est pas toxique, et Moderna n’a rapporté que quelques effets secondaires tels que des rougeurs à l’endroit de l’injection.

Il s’agit pour l’instant d’un communiqué de presse, et les résultats n’ont pas encore été passés au crible par des paires. Les huit premiers volontaires (sur 45) étaient des personnes en bonne santé âgées de 18 à 55 ans. La concentration d’anticorps atteint-elle les niveaux minimums exigés par les autorités sanitaires pour un vaccin ? Ces anticorps sont-ils efficaces pour neutraliser le Covid-19 ? On l’ignore pour l’instant. Moderna assure toutefois des tests menés sur des souris ont séparément montré que le vaccin empêchait le virus de se répliquer dans leurs poumons.

