Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale (ISS) en avril 2017. — PESQUET/ESA/NASA/SIPA

Le confinement, il en redemande. C’est officiel, après sa première mission Proxima, l’astronaute Thomas Pesquet repartira en 2021 pour passer six longs mois de plus en orbite autour de la Terre dans la Station spatiale internationale (ISS). Sur son site Internet, l'Agence spatiale européenne (ESA) indique qu’il est sur le point de rejoindre le centre d’entraînement de la Nasa, à Houston (Texas) pour préparer le voyage.

Les spécialistes ont le volet opérationnel bien en main mais il leur manque le petit plus qui fera décoller la mission : un nom. Un nom étendard qui deviendra le hashtag de ce nouveau voyage scientifique et figurera sur l’écusson de la combi spatiale de Thomas Pesquet. Et, pour le trouver, l’ESA a lancé, en collaboration avec le Cnes, un concours grand public, relayé par le spationaute en personne sur son compte twittter.

APPEL A IDEES 🚀Pas besoin d’avoir l’esprit scientifique pour contribuer à une mission spatiale : j’en appelle à tous pour m’aider à trouver le nom de mission parfait avant mon lancement l’an prochain ! Rdv sur https://t.co/alFc2N6sum , bonne chance 👨‍🚀 pic.twitter.com/NKnLkkCUbO — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 29, 2020

De quoi pimenter les jeux familiaux ou les apéros virtuels entre amis si on en a marre du Pictionnary en ligne. Cette mission, si vous l’acceptez, est à remplir via un formulaire avant le 12 mai. Avec des contraintes simples : le mot (sans trait d’union) doit être évocateur et facile à prononcer dans plusieurs langues (en particulier l’anglais et le français). Pas de nom propre, sauf allusion mythologique.

Et qu’est-ce qu’on y gagne, en plus de la fierté d’avoir contribué à la grande aventure ? Un écusson dédicacé qui aura volé dans l’ISS au retour de la mission.