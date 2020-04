L’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) a rendu publique lundi une carte extrêmement précise de la Lune. Le document est disponible en téléchargement partiel ou intégral. Les données compilées ont aussi été utilisées pour créer une animation vidéo montrant notre satellite tournant sur lui-même.

Dans leur communiqué, les scientifiques indiquent que la cartographie est le fruit de leur collaboration avec la Nasa et le Lunar Planetary Institute (LPI).

