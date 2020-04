SYSTÈME SOLAIRE Elle est située à 300 années-lumière de notre planète et est seulement 1,06 fois plus grande que la Terre

Espace : Une exoplanète ressemblant à la Terre vient d'être découverte par la Nasa — 20 Minutes

Existerait-il une seconde Terre ? La Nasa vient de découvrir une exoplanète aux caractéristiques semblables à la Terre. Son nom : Kepler-1649c. Elle est située à 300 années-lumière de notre planète et est seulement 1,06 fois plus grande que la Terre. Kepler-1649c reçoit 75 % de la quantité de lumière que la Terre reçoit du Soleil. Sa température serait donc similaire à celle de notre planète. De pus, elle se trouverait dans la zone habitable de son système solaire et pourrait supporter l’eau liquide.

Mais les scientifiques restent prudents car Kepler-1649c orbite autour d’une étoile naine rouge qui peut être sujette à de fréquentes éruptions. Il s’agit toutefois d’une grande avancée dans la recherche de mondes avec des conditions potentiellement habitables.