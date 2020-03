ESPACE On parle de « Super Lune » quand la Terre et la Lune sont éloignées de moins de 358.000 kilomètres

La "super-Lune" photographiée en Birmanie le 3 décembre 2017. — Aung Shine Oo/AP/SIPA

Un spectacle à ne pas manquer. Ce lundi soir, il faudra lever les yeux au ciel à 18h48 précises pour apercevoir la première « Super Lune » de l’année 2020, selon les calculs du site Heavens-above.com.

Lors de ce phénomène de « Super Lune », également appelé « périgée-syzygie », la Lune se trouve au plus près de la Terre et apparaît donc plus grosse dans le ciel.

D’autres « Super Lunes » le 8 avril et le 7 mai

Lors d’une « super Lune », le disque de la Lune est 7 % plus grand et 30 % plus lumineux que lors d’une pleine lune classique, explique le site spécialisé en astronomie. Si, en temps normal, la distance qui sépare la Terre du satellite oscille entre 356.410 km et 406.740 km, lors d’une « Super Lune », elle est inférieure à 358.000 kilomètres, selon la définition élaborée par la Nasa​.

Ce lundi soir, d’après les calculs de Heavens-above.com, la Lune devrait se trouver à 357.224 kilomètres de notre planète Terre. Le terme « Super Lune » a été inventé en 1979 par Richard Nolle, un astrologue. Si jamais vous ne pouvez pas observer ce phénomène, pas de panique, il devrait se reproduire le 8 avril et le 7 mai.