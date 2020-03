Fabienne Casoli, astronome et présidente de l'Observatoire de Paris-PSL. — Observatoire de Paris-PSL

L’Observatoire de Paris, l’une des têtes de proue de l’astronomie française, change de direction et a désormais une femme à sa tête : Fabienne Casoli.

C’est la première fois qu’une femme occupe ce poste depuis la création de l’institution par Louis XIV, en 1667.

20 Minutes est allé à sa rencontre pour parler de sciences. Et de femmes dans la science.

Une femme parmi les têtes de proue de l’astronomie française. L'astronome et astrophysicienne Fabienne Casoli devient aujourd’hui la première femme à occuper le poste de présidente de l’Observatoire de Paris-PSL. Elle prend la tête d’une institution vieille de plus de 350 ans, répartie sur trois sites : Paris, Meudon (Hauts-de-Seine) et Nançay (Cher).

Normalienne, agrégée de physique, docteure en astrophysique… Un parcours brillant pour celle qui s’est intéressée à l’astronomie presque par hasard. Alors qu’elle doit officiellement prendre ses fonctions ce vendredi, 20 Minutes l’a rencontrée pour parler de ses engagements pour plus de femmes dans les sciences.

Quelles vont être vos missions en tant que présidente de l’Observatoire de Paris ?

Etre présidente, cela consiste à diriger l’Observatoire et son personnel. On est responsable du budget, des locaux, de toutes les activités qui s’y tiennent. C’est aussi donner les moyens nécessaires à la recherche, la formation, la diffusion des connaissances et, enfin, présenter ces résultats au public. On fait beaucoup de représentations à l’extérieur, au ministère de l’Enseignement supérieur par exemple, mais aussi à l’international pour faire la promotion de l’Observatoire.

Quelle marque voulez-vous imprimer à la tête de l’Observatoire de Paris ?

D’abord, je souhaite renforcer la recherche, en mettant en avant des domaines spécifiques, comme les exoplanètes [les planètes autour d’autres étoiles] ou la recherche de traces de vie, par exemple. C’est un domaine dans lequel on est assez fort. Je voudrais aussi développer la recherche autour des trous noirs. On commence juste à les détecter et à comprendre comment ils fonctionnent, c’est devenu une nouvelle astronomie.

Je souhaite aussi renforcer la formation à destination de tous les publics, des enseignants à l’école, au collège ou à l’université. Nous avons des activités de parrainage de classe et je voudrais cibler les zones d’éducation prioritaires. L’un des grands enjeux de mon mandat, c’est d’ouvrir à nouveau l’Observatoire au public : on va d’ailleurs commencer par essayer d’ouvrir une partie de l’Observatoire au moment de la Fête de la Science, en octobre.

Vous êtes la première femme à occuper ce poste depuis sa création, en 1667. Est-ce important pour vous ?

Apparemment, c’est important ! Dans les messages de félicitations que j’ai reçus, les deux tiers au moins relevaient ça. Pour moi, ce n’était pas un événement en tant que tel. Au moment de la création de l’Observatoire, Louis XIV n’allait pas nommer une directrice ! Pendant toutes ces années, seules deux femmes ont été candidates à cette élection : c’est difficile d’en élire une dans ces conditions.

Est-ce que vous en avez marre qu’on vous parle de votre genre ?

Pas encore (rires). Pour l’instant, ça me fait plutôt rire. Tant qu’à faire, autant en parler.

Vous avez été directrice scientifique adjointe de l’Institut national des Sciences de l’Univers au CNRS, puis directrice de l’Institut d’Astrophysique spatiale à Orsay. Maintenant présidente de l’Observatoire de Paris. Vous êtes-vous parfois sentie freinée par le fait d’être une femme ?

Pendant de nombreuses années, je n’ai pas eu tant de problèmes que ça à évoluer dans un milieu masculin. Je ne me suis pas posé de questions. Maintenant, en y réfléchissant, je me rends compte que dans certains cas, je me suis censurée, je n’ai pas osé me présenter à des postes à responsabilité… J’ai eu une prise de conscience un peu récente, en me disant : « Je peux aussi être présidente, au lieu d’être vice-présidente. Je peux aussi être directrice, au lieu d’être adjointe ».

Vous êtes engagée dans plusieurs associations qui militent pour davantage de femmes dans les sciences. A quel moment vous êtes-vous dit : « il faut changer les choses » ?

Il y a un moment qui m’a frappée, c’est quand les grands organismes se sont investis dans ces questions-là. Il y a eu une expérience menée il y a deux-trois ans par la Nasa : elle a essayé de rendre anonymes les demandes d’observation sur le télescope spatial Hubble.

Ces demandes sont possibles deux fois par an, et chaque astronome a en gros une chance sur 10 de réussir. Donc c’est très très compétitif. La Nasa a constaté que, quand des femmes portaient une demande d’observation pour leur équipe, elles avaient 25 % de chances en moins de réussir que lorsque c’était un homme qui portait la proposition. Les demandes ont ensuite été rendues anonymes. Dans ce cas-là, l’expérience montre que les femmes réussissent un petit peu mieux que les hommes. C’est concret, c’est une vraie expérience.

Une inégalité entre les genres qui favorise peut-être le manque de diversité dans la recherche. Aujourd’hui, la France compte seulement 28 % de chercheuses. Comment l’expliquez-vous ?

En astronomie, les chercheuses représentaient plus de 30 % des effectifs il y a trente ans. Maintenant, on est plutôt en dessous de 25 %. C’est lié au fait qu’il est de plus en plus difficile d’avoir un poste permanent en recherche, de plus en plus tardif. On sait que ça pénalise énormément les femmes d’avoir un poste à 35-36 ans, elles abandonnent avant. C’est aussi lié au fait que l’astronomie est devenue plus proche de la physique et des mathématiques, des domaines attirent moins les femmes.

A quel moment du processus faut-il intervenir pour pousser les femmes vers la science ? A l’école ou dans le milieu du travail ?

C’est tout le temps, en commençant par l’école. La période critique, c’est le collège. Peut-être que c’est là aussi où il y a la plus grande séparation entre les garçons et les filles. C’est le moment où l’on commence à faire un peu de sciences et les filles commencent à se dire « est-ce que c’est pour moi ? » alors qu’ elles ont de meilleurs résultats. Les maths et la physique perdent des talents, c’est dommage pour ces disciplines. Qu’on leur donne leur chance !

Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille qui veut se lancer en astronomie, mais qui n’ose peut-être pas ?

Pour des jeunes qui sont au collège, au lycée, qui ont envie de se diriger vers des matières scientifiques, quel autre conseil que de leur dire « Osez ! » ? Vous êtes capables, vous pouvez, vous avez toutes les qualités pour ça. Il faut qu’elles prennent conscience qu’il y a énormément de métiers dans les sciences : on pense à chercheuse ou astronome, mais elles peuvent être ingénieures aussi.

Et vous, à quel moment vous êtes-vous dit « je vais devenir astronome » ?

Je faisais des études de physique. C’était bien mais ça avait l’air un peu fini comme science. C’est complètement faux, mais c’est l’impression que j’avais. J’ai rencontré des astronomes qui avaient l’air de faire des choses fabuleuses et je me suis dit « c’est ça que je veux faire ».

Ça n’était pas du tout une vocation. Je n’ai pas été astronome amateur, je n’ai pas fabriqué mon petit télescope, je n’ai pas observé le ciel. Même maintenant, j’aime bien le regarder, mais ce que je préfère, c’est comprendre comment tout fonctionne. C’est plutôt ça qui me motive.

A quelles grandes découvertes peut-on s’attendre en matière d’astronomie, dans les trente prochaines années ?

D’ici à 2030, on va recevoir des échantillons de la planète Mars, qu’on va pouvoir analyser en détail. Il faut chercher s’il y a des traces de vie passée. Ce sera une grande avancée si on arrive à le faire, car c’est très difficile.

Il va y avoir beaucoup de choses autour des trous noirs : on va en voir des quantités, on va tout comprendre. Ce sont des objets fascinants qui mettent notre physique en défaut. On a depuis longtemps un gros problème de compatibilité entre les deux grandes théories, la relativité générale et la mécanique quantique. Grâce aux trous noirs, peut-être qu’on va réussir à trouver un jour une théorie unifiée de la physique. Mais là-dessus, je ne me risquerais pas à fixer une date.