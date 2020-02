Elle part au Soleil, mais pas franchement pour se dorer la pilule. Plutôt pour le regarder en face. Dans la nuit de dimanche à lundi, la sonde européenne Solar Orbiter doit décoller de Cap Canaveral, en Floride, pour entamer un long voyage vers l’astre du jour. Armé d’un bouclier thermique ultra-puissant et tout noir, pour ne pas se brûler les panneaux solaires, l’explorateur de l'Agence spatiale européenne va s’approcher à 42 millions de kilomètres du Soleil.

Mais pour quoi faire ? Pourquoi faut-il envoyer un vaisseau de la taille d’une grosse voiture ausculter, dans des conditions extrêmes allant jusqu’à 500°C, une boule de feu si omniprésente et visible qu’on a l’impression de la connaître intimement ?

