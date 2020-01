Une équipe de chercheurs a doté des seiches de lunettes 3D afin d’étudier les caractéristiques de leur vision. Les scientifiques veulent notamment établir si cette espèce de mollusque perçoit la profondeur grâce à la distance séparant ses deux yeux.

C’est en effet le cas de l’être humain, mais pas celui d’animaux proches de la seiche comme les poulpes ou les calamars. Les chercheurs ont donc équipé quatre seiches de lunettes 3D colorées, expliquent-ils dans une étude publiée ce mercredi dans Science Advances et relayée par le New York Times.

Scientists put 3D glasses on cuttlefish — and discovered remarkable things about how they see the world https://t.co/7xjz93Urhg pic.twitter.com/2Fpz4hfr6m