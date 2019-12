Réveillon du Nouvel An: On vous explique comment fonctionne un feu d'artifice — 20 Minutes

A minuit, ce soir, il explosera un peu partout dans le monde. Le feu d’artifice peint le ciel depuis près d’un millénaire mais ce n’est que récemment qu’il est devenu un élément primordial de chaque Nouvel An et 14-Juillet qui se respecte.

Le feu d’artifice tel qu’on le connaît aujourd’hui est bien plus impressionnant que par le passé et cela s’explique par la maîtrise de la combinaison de plusieurs facteurs chimiques que nous vous décrivons dans la vidéo ci-dessus.

Ces procédés chimiques ne font pas tout, nous expliquait dans cet article Jonas Bidault, chef de production au Groupe F qui orchestre des spectacles pyrotechniques. « Il faut un support de combustion pour faciliter la réaction chimique. Il s’agit le plus souvent d’une mèche textile intégrée à l’explosif et qui se consumera jusqu’à atteindre le cœur du dispositif. » Combustible + oxygène + charge d’élévation + sels métalliques, c'est la recette du feu d’artifice. Et elle ne fonctionne pas à coup sûr.