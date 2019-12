Elle était censée transporter des astronautes vers l’ISS dès l’an prochain mais Boeing va devoir revoir son planning. La capsule Starliner, envoyée (vide) dans l’espace ce vendredi, va devoir revenir sur Terre sous 48 heures et n’accomplira pas son objectif de rallier la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé l’entreprise. Un échec majeur pour le géant aérospatial et pour la Nasa.

C’est une anomalie informatique qui a condamné la mission. Starliner a été lancée tôt ce matin de Cap Canaveral en Floride, mais, après sa séparation de la fusée, le compteur de « temps écoulé » s’est avéré défectueux, selon Jim Bridenstine, administrateur de la Nasa, lors d’une conférence de presse au centre spatial Kennedy.

LIFTOFF! 🚀 @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launched at 6:36am ET and is on its way to the @Space_Station. This @Commercial_Crew demonstration flight marks a milestone in a new era of U.S. human spaceflight systems. Watch: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/8V6Rt8FwQl