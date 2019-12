Des débris spatiaux en orbite autour de la Terre. — ESA

Un grand coup de balai. L’Agence spatiale européenne (ESA) a commandé la première mission mondiale de nettoyage de l’espace. Baptisée ClearSpace-1, l’opération débutera en 2025, indique l’agence dans un communiqué, relayé ce mardi par Numerama.

L’objectif est de débarrasser l’espace des nombreux débris de toutes tailles qui se trouvent actuellement en orbite autour de la Terre. La start-up suisse ClearSpace a été chargée de cette délicate mission.

Un premier satellite à capturer

Notre planète est en effet littéralement encerclée de débris spatiaux. En août dernier, l’ESA rappelait qu’on recense parmi ces débris environ 5.400 objets de plus d’un mètre, 34.000 objets de plus de 10 cm, 900.000 objets de plus d’un centimètre, et jusqu’à 130 millions de minuscules débris de plus d’un millimètre.

Cette mission de nettoyage entre dans le cadre de Space19 +, un ambitieux plan de 14,4 milliards d’euros accordé à l’ESA par l’Union européenne. Dans un premier temps, la mission ClearSpace-1, visera le « Vespa Upper part », l’étage supérieur du lanceur léger Vega abandonné en orbite en 2013. Relativement compacte, cette première cible ne devrait pas être trop difficile à capturer.

Pas question toutefois de ramener ce débris spatial sur Terre : ClearSpace-1 et son chargement vont tenter une rentrée contrôlée afin de brûler dans l’atmosphère. En cas de succès, l’ESA pourra ensuite s’attaquer à la capture d’objets plus grands tels que les satellites Envisat et ERS 1 & 2.