Elle avait disparu le 7 septembre dernier, après un alunissage raté. Trois mois plus tard, la Nasa a retrouvé précisément la trace de la sonde indienne Virkam, grâce à son satellite en orbite autour de la Lune, et à l’aide d’un ingénieur en informatique indien de 33 ans.

Les photos du centre Goddard (Nasa), prises en octobre-novembre et publiées lundi, montrent de faibles traces de l’impact et des débris projetés autour du site sous la violence du choc. A l’œil nu, difficile de voir sur ces images la preuve de l’impact, mais la Nasa a trouvé cachés dans les pixels une vingtaine de débris et plusieurs endroits montrant des perturbations dans le sol lunaire, qui est couvert de l’équivalent d’un sable appelé régolite.

Un premier passage en septembre du satellite américain, le Lunar Reconnaissance Orbiter, avait produit une série d’images de ce même site, mais la lumière était mauvaise et la Nasa avait à l’époque dit n’avoir pas trouvé trace du crash. C’est un ingénieur en informatique indien de 33 ans, Shanmuga Subramanian, qui a téléchargé ces premières images et trouvé des traces de débris, ce dont il avait informé la Nasa.

@NASA @LRO_NASA @isro

This might be Vikram lander's crash site (Lat:-70.8552 Lon:21.71233 ) & the ejecta that was thrown out of it might have landed over here https://t.co/8uKZv7oXQa (The one on the left side was taken on July 16th & one on the right side was from Sept 17) pic.twitter.com/WNKOUy2mg1