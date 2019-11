La planète Mercure passera devant le Soleil lundi 11 novembre

ASTRONOMIE Ce spectacle rare, qui ne se reproduira plus avant 2032, sera retransmis sur le site Internet de l’Observatoire de Paris

La face cachée de Mercure, photographiée par la sonde Messenger — NASA/Johns Hopkins University Applied Physics

Ce lundi 11 novembre, la plus petite planète de notre système solaire, Mercure, va passer devant le Soleil. Il s'agit d'un phénomène rare qui ne se reproduira plus avant 2032, explique BFMTV ce jeudi. Les curieux et autres passionnés d' astronomie pourront observer une partie du phénomène à partir de 13h15.

Pour voir Mercure passer devant le Soleil, il faudra se munir d'un « solarscope » dans le meilleur des cas, voire d'une lunette astronomique ou d'un télescope s'ils sont équipés « d’un filtre solaire de densité 5 de type 'mylar', pour éviter tout accident ophtalmique irréversible », précise l'Observatoire de Paris, cité par BFMTV.

@Obs_Paris, avec l'aide de @safastrofrance et l'Astroclub Magnitude 78, vous inviteront lundi 11 à observer Mercure depuis la terrasse publique de Meudon - https://t.co/Urqd4I7Xs0 - sous réserve de météo favorable pic.twitter.com/lRyKdzEooh — Observatoire de Paris (@Obs_Paris) November 6, 2019

Une retransmission sur Internet

La structure a d'ailleurs décidé de mettre à disposition du public des télescopes mobiles avec l'équipement adéquat sur le site de Meudon. Par ailleurs, une retransmission en direct de l'événement sera assurée sur le site Internet de l'Observatoire, filmée depuis le Pic de Château-Renard à Saint-Véran (Hautes-Alpes).

En revanche, en France métropolitaine, le spectacle ne sera que partiellement visible. Mieux vaut habiter aux Antilles, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Australie, en Asie ou encore à l'est de l'Amérique du Nord pour en profiter pleinement.