Les fourmis, bien plus efficaces que Bison Futé pour éviter les bouchons

A moins d’avoir une Batmobile ou la célèbre Kitt de K2000, les automobilistes sont condamnés régulièrement à s’entasser pare-chocs contre pare-chocs sur les périphériques de la France entière. Ces problèmes d’embouteillages, les sociétés de fourmis savent les gérer nettement mieux, sans pour autant avoir un GPS pour les guider ou radio Trafic pour les éclairer sur les itinéraires de délestage.

Même quand le trafic est extrêmement dense, ces insectes arrivent à circuler et conservent la même efficacité pour apporter leur récolte de nourriture jusqu’à leur nid. Une gestion des déplacements qu’ont pu observer des chercheurs toulousains du Centre de recherche sur la cognition animale (CNRS/Université Paul-Sabatier) et dont les résultats de l’étude viennent d’être publiés ce mardi dans la revue eLife.

« Nous avons observé des colonies de tailles différentes, allant de 700 à 30.000 individus pour créer plus ou moins de trafic. Nous avons aussi utilisé des ponts de tailles différentes pour avoir 170 combinaisons différentes que nous avons filmées », explique Audrey Dussutour qui travaille depuis des années sur la régulation des déplacements collectifs de ces petites bêtes incroyables.

Après avoir décortiqué les vidéos, son équipe s’est rendu compte que les fourmis ne géraient pas la densité de trafic comme les piétons ou les humains au volant de leur voiture. « Chez les fourmis, lorsque la densité augmente, au lieu de voir baisser le flux, il reste constant parce qu’elles accélèrent. Et lorsque cela devient plus compliqué, elles changent de stratégie et tente de se contourner pour éviter les collisions », poursuit la chercheuse.

Our latest paper with @lau_poissonnier is out! @eLife "Experimental investigation of ant traffic under crowded conditions" https://t.co/cZIk2vHRSQ

In short, #Ants Are Great at Avoiding #Traffic Jams ! pic.twitter.com/5gCbkUcz0e