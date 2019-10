Il est désormais possible d’écouter Mars trembler. Les multiples secousses sismiques, enregistrées par le robot InSight de la Nasa depuis son arrivée en novembre 2018 sur la planète rouge, sont disponibles en ligne depuis ce mardi.

Deux fichiers ont été mis en ligne par l’agence spatiale américaine sur son site : une secousse datant du 22 mai, et une autre du 25 juillet. Toutes deux ont été enregistrées grâce au sismomètre ultrasensible par l’agence spatiale française CNES au robot américain.

One of our favorite DJs, @NASAInSight, just dropped some new Martian beats! Listen to:



🔴 Marsquakes

💨 Wind gusts

🤖 InSight hard at work



and find out what these sounds tell us about a world far away from our own: https://t.co/Hn2Ql3xQvB pic.twitter.com/WdqSjZUdU7