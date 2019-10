Deux hommes en train de fumer (illustration) — Kirill Kukhmar/TASS/Sipa USA/SIPA

Le tabac c’est un peu un tue-l’amour… Au sens propre. Quel fumeur n’a pas un jour lu sur son paquet de cigarettes le message de santé publique qui lui explique que « fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité ».

Mais est-ce que d’arrêter, cela peut redonner de la vigueur à sa fertilité. ? C’est tout le sens de l’étude lancée par le CHU de Toulouse. Baptisée «Tabagerm», elle va consister à suivre 20 volontaires, âgés de 18 à 45 ans, prêts à arrêter le tabac pour la science.

« Aujourd’hui, nous savons que le tabac a un impact sur la fertilité, que ce soit au niveau de la qualité des spermatozoïdes, leur quantité, leur mobilité et même l’ADN spermatique. Ce que nous ne savons pas, c’est si c’est réversible et au bout de combien de temps », explique le docteur Jessika Moreau, biologiste au service médecine de reproduction de l’hôpital Paule-de-Viguier.

C’est décidé, vous souhaitez arrêter de fumer ?

Nous cherchons : Des Hommes de 18 à 45 ans volontaires pour arrêter de fumer et consultant pour la première fois à l’Unité de Coordination d’Aide au #Sevrage Tabagique du #CHU de #Toulouse #tabac

Pour l’heure, huit hommes ont décidé de franchir le cap. Ils vont être accompagnés dans leur sevrage et devront passer à quatre reprises à l’hôpital pour voir quel impact l’arrêt du tabac a sur leurs spermatozoïdes. Ils seront même dédommagés à hauteur de 100 euros à chaque visite.

Efficacité fécondation in vitro

Les premiers résultats devraient être connus d’ici deux ans et demi. « Cela nous permettra de savoir aussi quand est-ce qu’on pourra prendre en charge une fécondation in vitro, savoir en fonction de la date d’arrêt du tabac si ce sera plus ou moins efficace », poursuit Jessika Moreau.

C’est donc le moment où jamais d’arrêter de fumer.