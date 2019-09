« On savait depuis 1929 que l’univers était en expansion. En 1998, nous avons découvert que celle-ci s’accélérait. Il nous reste maintenant à comprendre vraiment pourquoi. L’énergie noire, une sorte de vide entre les galaxies, en serait responsable, explique Anne Ealet. Et c’est là-dessus qu’on va désormais pouvoir travailler avec beaucoup de nouvelles données. »

Jeudi à Cannes, en présentant le satellite qui partira à la conquête de cet élément encore mal connu, cette chercheuse au CNRS, directrice de l’Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon, avait des étoiles plein les yeux. La mission d’Euclid, le télescope actuellement assemblé dans les salles blanches de Thales Alenia space, devrait occuper un consortium de 1.500 scientifiques (dans 16 pays) pendant de nombreuses années.

Update from our Euclid mission: thermal qualification tests run at Thales Alenia Space confirm the spacecraft has the required stability to investigate the mysteries of dark matter and dark energy. Next step: vibration tests



