Deux astéroïdes vont survoler la Terre ce samedi, aucun risque pour nous

ESPACE Les experts de la Nasa sont formels, les calculs montrent que leur passage est sans danger pour la Terre et ses habitants

Deux astéroïdes vont passer à proximité de la Terre ce samedi, mais leur venue n’inquiète pas pour autant les spécialistes. Les deux aérolithes qui vont frôler notre planète sont de « taille moyenne », selon un communiqué de la Nasa publié ce jeudi.

« Les simulations orbitales ont permis d’éliminer toute menace éventuelle que ces objets pourraient présenter pour [la Terre] », explique l’agence spatiale américaine.

Un passage à 5,6 millions de km de nous

Le premier astéroïde, baptisé 2010 C01, mesure entre 120 et 260 m et survolera la Terre ce samedi à 5h42. Le deuxième, 2000 QW7, d’une taille allant possiblement de 290 à 650 m, frôlera notre planète à environ 13h54. Les deux astéroïdes sont suivis par la Nasa depuis 2000 et 2010.

« Leurs orbites n’ont pas de secrets pour nous », a expliqué une responsable de la Nasa. Les deux objets seront éloignés de la Terre « d’une distance équivalente à 14 fois celle de la Terre à la Lune, c’est-à-dire environ 3,5 millions de miles [5,6 millions de km] », selon le directeur du Bureau de Coordination de Défense de la planète de la Nasa.

2010 C01 et 2000 QW7 font partie de la catégorie des « objets géocroiseurs ». Il s’agit d’astéroïdes ou de comètes qui tournent autour du soleil mais dont la trajectoire peut les amener à moins de 48 millions de km de la Terre. Ce sont en fait des débris datant de la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d’années et qui ont connu peu de transformations depuis.