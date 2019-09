Au Japon, des chercheurs ont annoncé la découverte d'une nouvelle espèce de dinosaures, le « Kamuysaurus japonicus » («dieu dragon japonais »). Long de huit mètres, d’un poids estimé entre 4 et 5,3 tonnes, ce spécimen est mort à l’âge de neuf ans. C’est le plus grand individu jamais retrouvé dans l’archipel nippon.

Après avoir analysé des centaines d’os vieux de 72 millions d’années, l’équipe menée par l’université de Hokkaido (nord du Japon) a conclu que ce squelette appartenait à une nouvelle espèce de la famille des hadrosauridés, dits « dinosaures à bec de canard », des herbivores de la fin de la période géologique du Crétacé. Une partie de la queue du dinosaure avait été trouvée en 2013, puis des fouilles ultérieures avaient fait émerger l’ensemble du squelette.

